В отдельных районах Донецкой области с 15 марта поднялись цены на топливо.



На местных АЗС цена на дизельное топливо и газ повысилась на 2 рубля. Цены на бензин марок А-92 и А-95 увеличились на 4 рубля за литр.



В компании, которая подчинена группировке «ДНР» и контролирует все автозаправочных станции в ОРДО, пояснили, что с января 2021 года растут биржевые цены на нефтепродукты, поэтому розничные цены тоже поднимаются. При этом в компании заявляют, что повысили цены не в полном соответствии с ростом цен на бирже, якобы разницу компенсирует за счет собственных средств. Например, биржевая цена бензина марки А-92 поднялась на 6,5 рублей, а на заправках в ОРДО – на 4 рубля.



На автозаправках в городах «большой» Украины также увеличились цены на бензин, дизель и автомобильный газ. Стоимость разного вида топлива в среднем повысилась на 10-20% или на 3-4 гривны за литр.