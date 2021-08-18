Кабмин утвердил стратегию экономического развития Донбасса

Кабинет министров утвердил стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 августа.



Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечения инвестиций. «После деоккупации мероприятия стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории», — отметил вице-премьер Алексей Резников.



Основным результатом реализации стратегии должно стать «обеспечение роста уровня жизни людей и формирование способных громад».



Для привлечения инвесторов правительство планирует использовать модель территорий приоритетного развития, которая будет предусматривать налоговые, регуляторные и финансовые стимулы.



В стратегии выделили пять направлений:

совершенствование институционно-финансовых инструментов и регуляторной политики;

развитие реального сектора экономики;

развитие критической инфраструктуры и логистики;

формирование регионального рынка труда;

налаживание коммуникации.

Отдельно в стратегии указана реализация инфраструктурных проектов:

железнодорожное сообщение в Луганской области;

электрификация железнодорожного сообщения в направлении Мариуполя;

возобновление грузового и пассажирского авиасообщения;

ремонт сети дорого в сельскохозяйственных районах Луганской области;

автомобильная трасса Старобельск-Краматорск-Мариуполь;

доступ к питьевой воды на территории Донецкой и Луганской областей.

В Минреинтеграции ожидают, что стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 2022 года.