Кабмин утвердил стратегию экономического развития Донбасса

Кабинет министров утвердил стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 августа.
Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечения инвестиций. «После деоккупации мероприятия стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории», — отметил вице-премьер Алексей Резников.
Основным результатом реализации стратегии должно стать «обеспечение роста уровня жизни людей и формирование способных громад».
Для привлечения инвесторов правительство планирует использовать модель территорий приоритетного развития, которая будет предусматривать налоговые, регуляторные и финансовые стимулы.
В стратегии выделили пять направлений:
Отдельно в стратегии указана реализация инфраструктурных проектов:
В Минреинтеграции ожидают, что стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 2022 года.