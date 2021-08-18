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Кабмин утвердил стратегию экономического развития Донбасса

18 августа 2021, 13:39

Кабмин утвердил стратегию экономического развития Донбасса

Кабинет министров утвердил стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 августа.

Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечения инвестиций. «После деоккупации мероприятия стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории», — отметил вице-премьер Алексей Резников.

Основным результатом реализации стратегии должно стать «обеспечение роста уровня жизни людей и формирование способных громад».

Для привлечения инвесторов правительство планирует использовать модель территорий приоритетного развития, которая будет предусматривать налоговые, регуляторные и финансовые стимулы.

В стратегии выделили пять направлений:

  • совершенствование институционно-финансовых инструментов и регуляторной политики;
  • развитие реального сектора экономики;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • формирование регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникации.

Отдельно в стратегии указана реализация инфраструктурных проектов:

  • железнодорожное сообщение в Луганской области;
  • электрификация железнодорожного сообщения в направлении Мариуполя;
  • возобновление грузового и пассажирского авиасообщения;
  • ремонт сети дорого в сельскохозяйственных районах Луганской области;
  • автомобильная трасса Старобельск-Краматорск-Мариуполь;
  • доступ к питьевой воды на территории Донецкой и Луганской областей.

В Минреинтеграции ожидают, что стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с 2022 года.

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