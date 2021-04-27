Стратегия экономического развития Донбасса: В Минреинтеграции объяснили, что нужно для ее применения

Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассчитывает, что Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей начнет работать с января 2022 года после принятия соответствующих законодательных инициатив.



«Мы себе ставим такую амбициозную цель — реально стратегия начнет работать с 1 января 2022 года, когда все другие законодательные инициативы будут приняты и начнется реализация», — сказал первый замглавы Минреинтеграции Ростислав Замлинский в ходе обсуждения в рамках «Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» 27 апреля.



По его словам, в начале мая проект документа будет направлен на согласование центральным органам исполнительной власти, после чего его рассмотрят на заседании Кабинета министров. Далее к Стратегии будет разработан план мероприятий на ближайшие два года.

В декабре 2020 года Кабмин принял Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.