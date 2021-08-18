На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли только 41% работников образования

В Донецкой области прививки от коронавируса получили пока чуть больше 40% персонала учреждений образования. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в Краматорске.



Она отметила, что по вакцинации педагогических работников за последние две недели область значительно «подтянулась» на уровне Украины.



«На сегодня процент вакцинации педагогических и технических работников – всех, начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим и предвысшим образованием, – у нас составляет 41%», – сказала Сидашева.



Она подчеркнула, что для того, чтобы безопасно начать образовательный процесс с 1 сентября, необходима вакцинация не менее 80% персонала.



При этом директор департамента отметила ряд территориальных громад, где вакцинация приближается к нужным показателям.



«В Александровской ТГ 77% педагогических и технических работников на сегодняшний день вакцинированы. Очеретинская ТГ – 66%, Селидовская ТГ – 58%, Северская ТГ – 53%, Торецкая ТГ – 75%», – перечислила Татьяна Сидашева.



Она также добавила, что значительно отстают по темпам вакцинации Белозерская, Угледарская, Добропольская, Дружковская, Звановская, Кальчицкая и другие ТГ, где процент вакцинации персонала составляет от 11 до 28%, ниже среднеобластного показателя. В Краматорской ТГ только 35% учителей прошли вакцинацию.



Татьяна Сидашева призвала педагогов активнее вакцинироваться, чтобы учреждения образования могли работать в очном режиме.