Пересечение КПВВ и границы: Кабмин отменил самоизоляцию для привитых хотя бы одной дозой

Кабинет министров разрешил не проходить самоизоляцию при въезде в Украину через государственную границу или КПВВ на Донбассе и в Крыму лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, или документ о выздоровлении от COVID-19.



Соответствующие изменения в «карантинное» постановление № 1236 правительство внесло на заседании в среду.



По всей видимости, речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства.



Ранее действовала норма о необходимости документа о полном курсе вакцинации для едущих в страну из-за границы или через КПВВ с оккупированных территорий. При этом граждане Украины, получившие первую дозу вакцины, могли предоставить в подтверждение справку 063-О.



Правительство также внесло изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата. Так, в перечень официально одобренных в Украине вакцин от коронавируса добавили препарат Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.