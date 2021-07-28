Кабмин ужесточает правила пересечения границы Украины

Кабинет министров меняет правила пересечения границы Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 28 июля.



Изменения связаны с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Дельта».



Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что новые правила вступят в силу через 7 дней после их официальной публикации.



Для украинцев, которые выехали за пределы Украины до момента вступления в силу постановления, возвращение домой останется беспрепятственным.



Со вступлением постановления в силу:

граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19, подтвержденной справкой 063-О;

иностранцы должны иметь страховой полис, документ о полном курсе вакцинации или негативный результат теста, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

Если у иностранца отсутствует полный курс вакцинации или хотя бы нет одной прививки у украинца, то при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дома». Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.



Ляшко отметил, что особому контролю будут подлежать невакцинированные украинцы или иностранцы, которые прибыли из России или Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения границы в этих странах, то они будут подлежать обязательной 14-дневной самоизоляции или обсервации без возможности досрочного ее прекращения.



Полный курс вакцинации подтверждается документом, выданным в соответствии с (международными медико-санитарными правилами) или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации. При этом Украина учитывает только вакцинацию от коронавируса препаратами, которые Всемирная организация здравоохранения позволила использовать в чрезвычайных ситуациях.