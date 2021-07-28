Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин ужесточает правила пересечения границы Украины

Обновлено
28 июля 2021, 14:00

Кабмин ужесточает правила пересечения границы Украины

Кабинет министров меняет правила пересечения границы Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 28 июля.

Изменения связаны с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Дельта».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что новые правила вступят в силу через 7 дней после их официальной публикации.

Для украинцев, которые выехали за пределы Украины до момента вступления в силу постановления, возвращение домой останется беспрепятственным.

Со вступлением постановления в силу:

  • граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19, подтвержденной справкой 063-О;
  • иностранцы должны иметь страховой полис, документ о полном курсе вакцинации или негативный результат теста, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

Если у иностранца отсутствует полный курс вакцинации или хотя бы нет одной прививки у украинца, то при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дома». Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.

Ляшко отметил, что особому контролю будут подлежать невакцинированные украинцы или иностранцы, которые прибыли из России или Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения границы в этих странах, то они будут подлежать обязательной 14-дневной самоизоляции или обсервации без возможности досрочного ее прекращения.

Полный курс вакцинации подтверждается документом, выданным в соответствии с ММСП (международными медико-санитарными правилами) или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации. При этом Украина учитывает только вакцинацию от коронавируса препаратами, которые Всемирная организация здравоохранения позволила использовать в чрезвычайных ситуациях.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов
14:46
«ЛНР» приговорила жительницу Луганска к шести годам тюрьмы за «госизмену»
13:22
ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинско-российской границы
09:47
«ЛНР»: 135 случаев и 4 смерти от ковида за сутки
20:07
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 июля
19:56
«ДНР» решила устраивать больше ярмарок, чтобы люди меньше жаловались на цены
14:39
В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения
14:18
«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти
13:36
В Донецке объяснили некорректную работу светофоров
11:14
«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды
09:29
Девять смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
07:50
«ДНР» связала вакцинацию от ковида с агитацией за «Единую Россию»
23:34
Увольнения и беседы в «МГБ». Лисянский заявил о репрессиях в ОРДЛО из-за отказа от паспорта РФ
10:34
В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида
09:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом
все новости
16:11
Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca
15:57
Правительство хочет расширить бюджеты участия в Донецкой и Луганской областях
15:27
В Луганской области подтверждено 30 новых случаев ковида
15:15
На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов
14:46
«ЛНР» приговорила жительницу Луганска к шести годам тюрьмы за «госизмену»
14:42
Работу учреждений образования в Украине привязали к показателям вакцинации персонала
14:36
Бесплатные перевозки должны появиться в «нулевой» зоне у КПВВ
14:05
Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
14:00
Кабмин ужесточает правила пересечения границы Украины
13:48
Украина до конца года должна получить более 47 миллионов доз вакцины от ковида
13:22
ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинско-российской границы
13:11
Вопрос тарифов на электричество вынесут на заседание СНБО
12:04
Кулеба: 28 стран планируют принять участие в «Крымской платформе»
11:33
В Украине к осени хотят нарастить количество прививок от ковида до 250 тысяч в сутки
11:10
Российские силовики обыскивают квартиру редактора The Insider
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция