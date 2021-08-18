На неподконтрольном Донбассе затоплены не менее 49 угольных шахт – гидрогеологи

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей затоплены не менее 49 шахт. Такие данные приводит Государственное региональное геологическое предприятие (ГРГП) «Донецкгеология», передает «Вільне радіо».



Стихийное затопление шахт на неподконтрольной территории продолжается с 2014 года, а с 2015-го гидрогеологи не получают официальной информации от шахт в ОРДЛО. Сейчас затопленными считают не менее 26 угольных шахт в Донецкой области и 23 шахт Луганщины.



«На территории Донецкой области на 2014-й год на учете были 108 угледобывающих предприятий, осуществляющих водоотлив. Мы знали заведомо, каким за сутки будет приток воды на каждую конкретную шахту, горизонт, пласт. На 2020-й год мы получили такую отчетность о шахтном водоотливе по 22-м угольным шахтам. Сейчас 81 шахта находится на неподконтрольной территории», – рассказывает начальница Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП «Донецкгеология» Марина Маринченко.



Горный инженер, главный научный сотрудник отдела природных ресурсов Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Евгений Яковлев отмечает, что вода «сшивает» в единый комплекс и подконтрольную, и неподконтрольную территории.



«По центральной группе шахт на неподконтрольной территории работают примерно 8 шахт водоотлива на снижение уровня воды примерно на 60-80 метров, вместо необходимых 300-350 метров. Здесь чисто экономический мотив: "Зачем нам откачивать воду в 6 раз дороже за кубометр, чтобы защищать украинскую сторону?» Представители "ДНР" выбрали такой путь эгоистично. Экологически эгоистично», – подчеркивает Яковлев.



Над старыми горными выработками на Донбассе находятся 62 города и поселка. На Луганщине последствия подъема шахтных вод уже видно невооруженным глазом.



Житель поселка Золотое-4 на линии соприкосновения Сергей рассказывает, что дома буквально трещат по швам. Лишь недавно ему в очередной раз пришлось подтесать двери своего дома, – их перекосило и они не открывались.



«Полдома туда "едет". А эта сторона стоит на месте. Остальное здание тянет туда. И вот оно по углам трещит. Происходит проседание почвы. Земля раскисает, вода выходит, а дома у нас разрушаются», – говорит Сергей.



Однако наибольшая угроза для почвы – от подъема загрязненной шахтной воды.



«Самое страшное, что высокоминерализованные подземные воды, поднимаясь на поверхность, будут смешиваться с грунтовыми. То есть с теми, которые мы используем в колодцах, небольших водозаборах. Мы просто можем потерять тот объем пресной воды, которую сейчас использует население», – рассказывает гидрогеолог Марина Маринченко.



По ее словам, в шахтных водах могут быть тяжелые металлы и вообще вся таблица Менделеева. Например, по Торецкой ВГА в 2020 году минерализация воды не превышала 3-3,5 г/ куб дм, а если брать Покровский район, там есть шахты, где уровень минерализации превышает 25 г/куб дм.



«Это зависит от глубины шахты. Эти воды сбрасывают в отстойники, определенная часть загрязняющих веществ там оседает, а остальные сбрасывают в реки», – пояснила гидрогеолог.



При этом, к примеру, минерализация воды на юге Донецкой области – до 6 г/куб дм. Там ее опресняют, очищают системой обратного осмоса и пьют.



Эксперты подчеркивают, что шахтные воды загрязнят и почву вокруг. Выявить это гидрогеологи могут с помощью регулярных исследований проб подземных вод. Для этого нужна сеть наблюдательных скважин и финансирование соответствующих работ, но этого в Донецкой области и по всей стране до сих пор нет.

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