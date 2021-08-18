В «Донецкгеологии» назвали топ-3 самых опасных объекта на неподконтрольной Донетчине

На территории Донецкой области находятся три промышленных объекта, которые несут самую большую угрозу загрязнения воды и почвы. Об этом рассказала начальница Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП «Донецкгеология» Марина Маринченко, передает «Вільне радіо».



По ее словам, все они расположены в неподконтрольных украинской власти районах.



Шахта «Юнком» находится в районе Енакиево. 16 сентября 1979 года здесь произвели подземный ядерный взрыв под названием «Эксперимент "Кливаж"». 95% продуктов радиоактивного распада (стронция 90, цезия 137 и трития) оставались в оплавленной изолированной камере под землей. 40 лет эту камеру содержали сухой, не давая шахтным водам подняться до ее уровня. Таким образом радиационный фон вокруг нее все это время удерживали нормальным.



С 2018 года воду с горизонта 900 метров здесь откачивать прекратили, а водоотливной комплекс из шахты «Юнком» перевели на шахту «Красный Октябрь». Эксперты считают, что камера вероятно уже разгерметизировалась, и оттуда вытекают продукты радиоактивного распада.



«Что там сейчас происходит, мы не можем сказать. По неподтвержденным данным, в Енакиево начали работать водоотливные комплексы, построенные т.н. "ДНР»: на трех шахтах откачивают шахтные воды и сбрасывают их в реку Булавинку, и далее в Миус и Азовское море», – рассказывает Маринченко.



Далее она назвала ГП «Горловский химический завод». Промышленные отходы химзавода представляли огромную угрозу для окружающей среды региона и до начала боевых действий. Здесь производили высококачественную взрывчатку для боеприпасов и мононитрохлорбензол. 2 тысячи 350 тонн отходов этого производства накапливались на промплощадке в течение 1972-1994 годов. Их хранили в металлических бочках и других емкостях в неудовлетворительном состоянии.



Мононитрохлорбензол – это высокотоксичные отходы 2-го класса опасности. Яд, нарушающий функции всех органов человека, в первую очередь кроветворных. В 1989-м эти отходы разъели цистерны, и вытекли в выработку соседней шахты «Александр-Западный». Там сразу погибли три человека, их тела из-за высокой концентрации яда даже не смогли поднять на поверхность. Десятки горняков получили тяжелые химические повреждения.



Только в 2011 году отходы в цистернах вывезли с территории завода на утилизацию в Польшу. На это потратили 60 млн грн средств из государственного экологического фонда. Но на территории предприятия остались два могильника с зараженным слоем почвы.



По результатам исследований «Донецкгеологии» в 2011 году, в районе свалки Горловского химзавода уже тогда максимальные концентрации толуола, хлорбензола и бензола в почвах превышали в 5 раз фоновые значения для промплощадок региона. А степень загрязнения верхнего водоносного горизонта среднего карбона превышала предельно допустимую концентрацию в 11 – 5 300 раз по содержанию фенолов, в 14 – 1 045 раз – по содержанию хлорбензола и до 90 раз – предельно допустимую концентрацию по содержанию других органических соединений.



Что и куда именно просачивается в землю из-под Горловского химзавода сейчас – специалисты «Донецкгеологии» не знают. Но подчеркивают: этот источник загрязнения никуда из Горловки не делся, и еще до войны Минздрав бил тревогу, что там высокий уровень онкозаболеваемости.



Ртутная шахта № 2 в Горловке – третий опасный объект. До 2014 года здесь работал водоотливной комплекс, сейчас ситуация неизвестна.



«Песчаники, содержащие минералы ртути, задействованы в угольных пластах, которые отрабатывали на соседних шахтах. Поэтому если водоотлив остановится, там тоже была связь с соседней шахтой в Торецке. Ртуть – это страшно. Мы не знаем: есть ли там откачка или нет. По неподтвержденным данным, водоотлив там останавливался, потом возобновлялся. Есть ли он сейчас постоянно – неизвестно», – отмечает гидрогеолог Марина Маринченко.