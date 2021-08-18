Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Донецкгеологии» назвали топ-3 самых опасных объекта на неподконтрольной Донетчине

18 августа 2021, 19:40

В «Донецкгеологии» назвали топ-3 самых опасных объекта на неподконтрольной Донетчине

На территории Донецкой области находятся три промышленных объекта, которые несут самую большую угрозу загрязнения воды и почвы. Об этом рассказала начальница Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП «Донецкгеология» Марина Маринченко, передает «Вільне радіо».

По ее словам, все они расположены в неподконтрольных украинской власти районах.

Шахта «Юнком» находится в районе Енакиево. 16 сентября 1979 года здесь произвели подземный ядерный взрыв под названием «Эксперимент "Кливаж"». 95% продуктов радиоактивного распада (стронция 90, цезия 137 и трития) оставались в оплавленной изолированной камере под землей. 40 лет эту камеру содержали сухой, не давая шахтным водам подняться до ее уровня. Таким образом радиационный фон вокруг нее все это время удерживали нормальным.

С 2018 года воду с горизонта 900 метров здесь откачивать прекратили, а водоотливной комплекс из шахты «Юнком» перевели на шахту «Красный Октябрь». Эксперты считают, что камера вероятно уже разгерметизировалась, и оттуда вытекают продукты радиоактивного распада.

«Что там сейчас происходит, мы не можем сказать. По неподтвержденным данным, в Енакиево начали работать водоотливные комплексы, построенные т.н. "ДНР»: на трех шахтах откачивают шахтные воды и сбрасывают их в реку Булавинку, и далее в Миус и Азовское море», – рассказывает Маринченко.

Далее она назвала ГП «Горловский химический завод». Промышленные отходы химзавода представляли огромную угрозу для окружающей среды региона и до начала боевых действий. Здесь производили высококачественную взрывчатку для боеприпасов и мононитрохлорбензол. 2 тысячи 350 тонн отходов этого производства накапливались на промплощадке в течение 1972-1994 годов. Их хранили в металлических бочках и других емкостях в неудовлетворительном состоянии.

Мононитрохлорбензол – это высокотоксичные отходы 2-го класса опасности. Яд, нарушающий функции всех органов человека, в первую очередь кроветворных. В 1989-м эти отходы разъели цистерны, и вытекли в выработку соседней шахты «Александр-Западный». Там сразу погибли три человека, их тела из-за высокой концентрации яда даже не смогли поднять на поверхность. Десятки горняков получили тяжелые химические повреждения.

Только в 2011 году отходы в цистернах вывезли с территории завода на утилизацию в Польшу. На это потратили 60 млн грн средств из государственного экологического фонда. Но на территории предприятия остались два могильника с зараженным слоем почвы.

По результатам исследований «Донецкгеологии» в 2011 году, в районе свалки Горловского химзавода уже тогда максимальные концентрации толуола, хлорбензола и бензола в почвах превышали в 5 раз фоновые значения для промплощадок региона. А степень загрязнения верхнего водоносного горизонта среднего карбона превышала предельно допустимую концентрацию в 11 – 5 300 раз по содержанию фенолов, в 14 – 1 045 раз – по содержанию хлорбензола и до 90 раз – предельно допустимую концентрацию по содержанию других органических соединений.

Что и куда именно просачивается в землю из-под Горловского химзавода сейчас – специалисты «Донецкгеологии» не знают. Но подчеркивают: этот источник загрязнения никуда из Горловки не делся, и еще до войны Минздрав бил тревогу, что там высокий уровень онкозаболеваемости.

Ртутная шахта № 2 в Горловке – третий опасный объект. До 2014 года здесь работал водоотливной комплекс, сейчас ситуация неизвестна.

«Песчаники, содержащие минералы ртути, задействованы в угольных пластах, которые отрабатывали на соседних шахтах. Поэтому если водоотлив остановится, там тоже была связь с соседней шахтой в Торецке. Ртуть – это страшно. Мы не знаем: есть ли там откачка или нет. По неподтвержденным данным, водоотлив там останавливался, потом возобновлялся. Есть ли он сейчас постоянно – неизвестно», – отмечает гидрогеолог Марина Маринченко.

Читайте также:

На неподконтрольном Донбассе затоплены не менее 49 угольных шахт – гидрогеологи

Еще по теме

Места
Енакиево ОРДО Горловка
Прочее
Шахты Загрязнение Химзавод

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:16
«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды
19:48
Более половины украинцев — «за» выборы в ОРДЛО после вывода войск РФ
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
14:48
«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ
13:59
В ОРЛО начали продавать «ускорение очереди» на подачу документов
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа
20:49
Авария в Уренгое: «ДНР» объяснила причину подорожания топлива на заправках
17:04
На Донбассе беспилотники ОБСЕ попали под обстрел над позициями боевиков
13:14
«ДНР»: 460 заболевших и 34 умерших от ковида за сутки
все новости
20:42
Обстрел Золотого-4 квалифицировали как нарушение законов войны
20:16
«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды
19:56
В ОРЛО доставили почти 130 тонн гуманитарной помощи
19:48
Более половины украинцев — «за» выборы в ОРДЛО после вывода войск РФ
19:40
В «Донецкгеологии» назвали топ-3 самых опасных объекта на неподконтрольной Донетчине
18:56
Заливают бетоном: Кириленко рассказал, когда откроют мост в Славянске
18:11
На Донбассе с начала суток сохраняется тишина
17:48
На Луганщине задержали участницу незаконных вооруженных формирований
17:11
На неподконтрольном Донбассе затоплены не менее 49 угольных шахт – гидрогеологи
17:06
Пересечение КПВВ и границы: Кабмин отменил самоизоляцию для привитых хотя бы одной дозой
17:05
Одесского чиновника подозревают в «торговле» надбавками для военных из ООС
16:30
На Луганщине агента ФСБ РФ осудили на 8 лет тюрьмы
16:22
Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция