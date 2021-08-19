Встреча Зеленского с Байденом перенесена на 31 августа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесена на 31 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа», — сказал Кулеба на брифинге в четверг.



Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.



Глава МИД отметил, что Зеленский также посетит штат Калифорния.



Ранее анонсировалось, что Зеленский во время визита в США встретится с Байденом 30 августа.