Белый дом сообщил дату встречи Байдена и Зеленского

Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



«Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года. Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – говорится в сообщении.



В администрации Байдена подчеркивают, что визит украинского лидера также обозначит тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и поддержку со стороны США усилий президента Зеленского «по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».

Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон этим летом. Предложение было сделано в ходе телефонного разговора.



По словам Зеленского, Байден пригласил его посетить США в конце июля. При этом Белый дом точной даты визита не называл.



О возможном переносе визита Зеленского в США с июля на август писал ZN.UA со ссылкой на источники. Отмечалось, что в Офисе президента Украины недовольны перспективой переноса.