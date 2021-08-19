ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

COVID-сертификаты украинского образца в приложении «Дія» официально признаны Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины.



«ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия», – говорится в сообщении.



COVID-сертификат – это документ в приложении «Дія», подтверждающий статус по вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.



«Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в "Дії"», – пояснили в Минцифры.



На сайте Еврокомиссии сообщается, что COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься в ЕС с 20 августа на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС. Украина, в свою очередь, будет принимать европейский цифровой COVID-сертификат для поездок из стран ЕС.



В Минцифры Украины также анонсировали на 20 августа совместный брифинг с участием представителей Минздрава и ЕС, на котором спикеры расскажут о проекте, его технической части, как будет работать эта система и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в «Дії».