Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

Дополнено
19 августа 2021, 13:21

ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

COVID-сертификаты украинского образца в приложении «Дія» официально признаны Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины.

«ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия», – говорится в сообщении.

COVID-сертификат – это документ в приложении «Дія», подтверждающий статус по вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

«Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в "Дії"», – пояснили в Минцифры.

На сайте Еврокомиссии сообщается, что COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься в ЕС с 20 августа на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС. Украина, в свою очередь, будет принимать европейский цифровой COVID-сертификат для поездок из стран ЕС.

В Минцифры Украины также анонсировали на 20 августа совместный брифинг с участием представителей Минздрава и ЕС, на котором спикеры расскажут о проекте, его технической части, как будет работать эта система и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в «Дії».

Читайте также:

В Android-приложении «Дія» началось бета-тестирование сертификатов о вакцинации

Еще по теме

Прочее
Дія коронавирус ковид-паспорт
Организации
Евросоюз Минцифры

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе
09:21
«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: главные новости 18 августа
20:16
«ДНР»: В пяти районах Донецка временно сократят подачу воды
19:48
Более половины украинцев — «за» выборы в ОРДЛО после вывода войск РФ
15:58
«ДНР» объявила график учебного года и как пройдет 1 сентября
15:57
Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников
14:48
«ДНР» признала, что пропуск через «Успенку» не ускорился после ремонта и посетовала на РФ
13:59
В ОРЛО начали продавать «ускорение очереди» на подачу документов
11:55
«ДНР» зарегистрировала более 300 новых случаев коронавируса. 31 пациент умер
11:07
«ЛНР» не будет менять правила пересечения КПВВ в ближайшее время
10:15
В Москве продлили арест бывшему главе «Миндоходов ДНР» Тимофееву. Его обвиняют в мошенничестве
09:36
Почти 100 заболевших и 11 смертей: статистика «ЛНР» по коронавирусу за сутки
09:09
«ЛНР»: В Луганске в результате взрыва гранаты погиб мужчина
21:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 августа
все новости
13:59
На Волыни ликвидировали мощную ботоферму, продвигавшую идеи «Новороссии»
13:21
ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»
12:50
Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной
12:37
«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе
11:59
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за ремонта
11:45
В Украине хотят построить новый военно-морской флот до 2035 года
11:25
На Луганщине — 52 заболевших ковидом, 1 человек умер
11:07
COVID-19 в Донецкой области: пять смертей и 69 заболевших за сутки
10:47
Встреча Зеленского с Байденом перенесена на 31 августа
10:41
Назван список стран-учредителей Крымской платформы»
09:32
Зеленский: Обмен «всех на всех» включает узников на Донбассе, в Крыму и РФ
09:21
«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19
08:57
«ДНР» на один день откроет КПВВ под Донецком 20 августа
08:11
В Украине зафиксировали более полутора тысяч случаев коронавируса за сутки
08:04
На Донбассе сегодня погиб украинский военный
все новости
ВИДЕО
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12
Что будет с украинской мобильной связью в Донецке и Луганске? Донбасс сегодня ►
14 августа, 21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция