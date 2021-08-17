В Android-приложении «Дія» началось бета-тестирование сертификатов о вакцинации

В приложении «Дія» началось бета-тестирования сертификатов о вакцинации от COVID-19 в для устройств на операционной системе Android. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров



«Google ужесточил требования к информации, связанной с СOVID-19. Это коснулось и приложений для смартфонов, что обусловило задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии "Дії" с сертификатами», — написал он в Telegram.



С 17 августа все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно получат письма со ссылкой на инструкцию и приложения, отметил министр.



«На прошлой неделе мы начали подключаться к продуктовой среде ЕС, где запускаются все COVID-сертификаты. Параллельно ожидаем признания украинских сертификатов Евросоюзом. К безопасным путешествиям по миру без лишних препятствий осталось совсем немного», — добавил Федоров.