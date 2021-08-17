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В Android-приложении «Дія» началось бета-тестирование сертификатов о вакцинации

17 августа 2021, 22:43

В Android-приложении «Дія» началось бета-тестирование сертификатов о вакцинации

В приложении «Дія» началось бета-тестирования сертификатов о вакцинации от COVID-19 в для устройств на операционной системе Android. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

«Google ужесточил требования к информации, связанной с СOVID-19. Это коснулось и приложений для смартфонов, что обусловило задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии "Дії" с сертификатами», — написал он в Telegram.

С 17 августа все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно получат письма со ссылкой на инструкцию и приложения, отметил министр.

«На прошлой неделе мы начали подключаться к продуктовой среде ЕС, где запускаются все COVID-сертификаты. Параллельно ожидаем признания украинских сертификатов Евросоюзом. К безопасным путешествиям по миру без лишних препятствий осталось совсем немного», — добавил Федоров.

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