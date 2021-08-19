«Это как вторая часть плохого кино»: Зеленский – о «Северном потоке – 2»

Украину не устраивает соглашение относительно «Северного потока – 2» между Германией и США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ.



«[Позиция] этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, – будет касаться "Северного потока – 2". Люди должны понимать: вопрос достроить – это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет», – отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что запуск «Северного потока – 2» – это риск не только для Украины, которая теряет минимум 2 миллиарда долларов в год, но и для Европы.



«Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно – Россия может себе позволить – создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история», – подчеркнул Зеленский.

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