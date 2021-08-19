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«Не приедет с подарками»: Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Меркель

19 августа 2021, 19:33

«Не приедет с подарками»: Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Меркель

Президент Владимир Зеленский допускает, что канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом он заявил в интервью ряду изданий из стран «нормандской четверки» и США, фрагмент которого опубликовала пресс-служба главы государства.

Президент ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что Меркель до приезда в Украину сначала посетит РФ.

«Я очень прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного соглашения, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Ангела Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но по его мнению, этот подход слишком мягкий.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – подчеркнул Зеленский.

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