«ЛНР» и «ДНР» проведут совместные учения «сил гражданской защиты»

С 23 по 27 августа формирования «ЛНР» и «ДНР» будут проводить совместные учения «органов управления и сил гражданской защиты». Об этом заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Он утверждает, что якобы «продолжают поступать сведения о подготовке подразделений сил специальных операций ВСУ к проведению диверсий на объектах гражданской инфраструктуры».



По словам Пасечника, в связи с этим принято решение о «проверке эффективности» в рамках системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством «МЧС».



Глава «ЛНР» заявил, что «комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы техногенного и природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов» будет отработан с «министерствами и ведомствами ДНР».



Пасечник уверяет, что «мероприятия будут проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер предосторожности», а жителей призывают «соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий».



Примечательно, что на те же даты, с 23 по 27 августа, группировка «ЛНР» объявила и военные сборы резервистов. На них призовут тысячу человек из числа «приписанных в состав резервных формирований, в народную милицию ЛНР».