«ЛНР» проведет военные сборы резервистов на следующей неделе

Группировка «ЛНР» проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



На военные сборы призовут тысячу человек из числа «приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР».



Также к сборам поручено привлечь 72 единицы транспортных средств «для комплектования подразделений».



Отдельно указано, что на военные сборы не распространяется антиковидные ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом поручено обеспечить соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток.



«ЛНР» планировала провести военные сборы для порядка 300 резервистов в июне-июле, однако тогда Пасечник отменил свой указ на следующий день.