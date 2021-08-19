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Украина получила 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca

19 августа 2021, 22:56

Украина получила 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Украина получила около 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«16 августа 2021 Украина получила 100 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа — 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 000 доз Литвы в качестве гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть вакцины из этих поставок получит те, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

За сутки 18 августа в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека. С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек.

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