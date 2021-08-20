Заместителям главы «администрации» Шахтерска от «ДНР» сообщено о подозрении в преступлениях против Украины

Двум «чиновникам» «администрации» Шахтерска при группировке «ДНР» заочно сообщено о подозрении в сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что двое мужчин с 2016 и 2018 года, находясь на должностях заместителей так называемого главы "администрации" Шахтерска, обеспечивают реализацию функций преступной местной власти на территории города», – говорится в сообщении.



В частности, в прокуратуре указывают, что подозреваемые обеспечивают формирование так называемого «местного бюджета», проводят работу по мобилизации жителей оккупированной территории для дальнейшего привлечения их в ряды незаконных вооруженных формирований. Кроме того, проводят агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по формированию мнения среди местных жителей о легитимности создания «ДНР».



Двум «чиновникам» «администрации» Шахтерска от «ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).