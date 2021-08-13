Выдает «паспорта ДНР»: Сотруднице «миграционной службы» объявили о подозрении

Сотруднице так называемой миграционной службы оккупационной администрации в Донецкой области, которая занимается выдачей «паспортов ДНР», объявлено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что с февраля 2020 года 35-летняя "старший инспектор по особым поручениям Управления Миграционное службы МВД ДНР" обеспечивает внедрение механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий в Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР"», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, получать этот «документ» вынуждены те, кто работает в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.



На неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано более 700 тысяч «паспортов», подсчитали правозащитники.



Злоумышленнице сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).