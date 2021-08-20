Россия может провокациями сорвать саммит «Крымской платформы», считает Волкер

Российские власти могут устроить провокацию, чтобы сорвать первый саммит «Крымской платформы» и празднование 30-й годовщины Независимости Украины. Об этом заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Крым.Реалии».



По его мнению, «если в России почувствуют воодушевление после ухода США из Афганистана», то могут реализовать различные сценарии агрессии против Украины.



«Они могут попытаться закрыть Азовское море для коммерческого судоходства. Контролируя Крым и свое российское побережье, они могут сказать, что все это – российские территориальные воды или что ходить там больше небезопасно. Они могут совершить наземное вторжение в направлении Мариуполя. Они могут заявить, что водохранилища (Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал – Ред.), откуда ранее подавалась вода в Крым, по логике должны быть частью Крыма, и затем могут продвинуться вглубь [Украины] и захватить их. Они могут захватить больше районов Черного моря, утверждая, что доступ туда закрыт в связи с неотложными военными нуждами», – рассказал Волкер.



Кроме того, добавил дипломат, Россия может признать «ДНР» и «ЛНР» «независимыми государствами».



Он не исключает, что обострение может произойти 23 и 24 августа – во время проведения саммита «Крымской платформы» и празднования 30-й годовщины Независимости Украины.



«Ситуация в этом году на самом деле опаснее, чем в прошлом. Путин может совершить множество вещей, направленных на эскалацию конфликта, именно в то время, когда Украина будет отмечать 30-летие Независимости от Советского Союза», – отметил Волкер.