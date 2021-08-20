СНБО ввел санкции против Деркача, Гужвы, Шария, Пушилина и других

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций в отношении ряда лиц, компаний и СМИ. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания в пятницу.



По его словам, по вопросу санкций рассматривалось 7 пунктов.



«Есть представители, которые находятся на территории оккупированного Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ. Это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Перечень достаточно большой, и после выхода указа [президента] вы сможете с ним ознакомиться», – сказал Данилов.



Кроме того, отметил секретарь СНБО, сегодня были введены санкции в отношении народного депутата Андрея Деркача и еще круга лиц, которые находятся под санкциями в США.



Также были введены санкции в отношении главного редактора «Страны» Игоря Гужвы. Данилов отметил, что также вместе с Игорем Гужвой под санкции попали Галина Солнцева, Любовь Лукашина, ООО «Ласмак», ООО «Маджери», ООО «Смарт Медиа Сеть» (компании-издатели).



«Относительно этих перечисленных лиц и юридических лиц введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции относительно господина Пушилина (глава группировки "ДНР" Денис Пушилин - Ред.), который на сегодняшний день регистрирует медиаресурсы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – добавил секретарь СНБО.



По словам Данилова, в санкционный список также вошли Ольга и Анатолий Шарий, руководитель информационного агентства «Шарий.Нет» Алла Бондаренко.



Также под санкции подпадают ресурсы, созданные на базе российских сайтов, против которых уже были введены санкции ранее.