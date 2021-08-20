Козак: Россия готова ко встречам Нормандского формата в любое время

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Кремле готовы к контактам в Нормандском формате в любое время, передает ТАСС.



По его словам, российская сторона готова встречаться на уровне министров иностранных дел и политсоветников «нормандской четверки».



«Мы готовы к встрече в любое время, был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров», – отметил Козак.



Он добавил, что Германия предложила возобновить встречи в сентябре.



«Я сегодня во время переговоров [президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель] предложил начать эти встречи хоть с понедельника, но нам предлагают в сентябре», – сказал замглавы администрации президента России.

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