Меркель выступила за возобновление встреч Нормандского формата

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Нормандском формате произошел застой и выступила за возобновление встреч его лидеров.



«Нормандский формат – единственный политический формат, который у нас есть в наличии, для обсуждения спорных тем», – сказала Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.



По ее словам, на данный момент в Нормандском формате «наблюдается некий застой».



«К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить и дать больше жизни этому формату», – отметила Меркель.



Она напомнила, что последний раз лидеры Нормандского формата собирались в декабре 2019 года в Париже.



«Я подчеркнула свою готовность, что мы будем здесь достигать дальнейшего прогресса ради интересов жителей Украины, для того, чтобы все могли жить в Украине мирно», – сказала Ангела Меркель.



Касательно Минских соглашений канцлер заявила, что не были достигнуты поставленные цели, но все-таки она видит перспективу продолжения Нормандского формата и переговоров в Трехсторонней контактной группе.

«Прогресс не такой, каким я хотела бы его видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры, но нужно понимать, о чем говорить. Я буду выступать, и в ходе своего визита в Украину, за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим. Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача, много разных факторов, и я рекомендую все-таки этот формат – пусть он даже и затянулся – нужно все-таки не давать ему зайти в тупик», – отметила Меркель.