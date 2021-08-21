Кулеба о Крымской платформе: Мы выведем Россию из Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива «Крымская платформа» в конечном результате приведет к деоккупации Крыма. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».



«Это стратегия, проверенная историей. Время от времени одни страны захватывали территории других государств, но когда ты имеешь системную работу ключевых игроков, направленную на одну конкретную цель – освободить оккупированную территорию – то это даст свой результат», – убежден Кулеба.



По его словам, для того, чтобы были конкретные действия, нужно сформировать круг тех, кто эти действия будет совершать, и второе - создать механизм, в рамках которого эти действия будут происходить. Данный подход заложен в основу Крымской платформы.



«Это будут делать те 44 субъекта государств, международных организаций, ЕС, которые создадут ядро Крымской платформы. Потом она будет присоединять других участников, потому что "Крымская декларация" будет открытым документом, к ней можно бужет присоединяться. В каждой из этих стран будут задействованы три уровня: правительства, парламенты, экспертное сообщество. Все эти субъекты и будут предлагать, принимать и реализовывать конкретные шаги, направленные на деоккупацию Крыма», – пояснил глава МИД.



Он отметил, что в политике есть два выбора – сидеть и ничего не делать в ожидании, или предпринимать усилия.



«Мы выведем Россию из "глухого угла" и из Крыма», – подчеркнул Кулеба.

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