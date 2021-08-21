Встреча Зеленского и Путина, саммит Нормандского формата – Кулеба рассказал о возможных сроках

Украинская сторона возобновит активность по организации встреч на высоком межгосударственном уровне по вопросам урегулирования на Донбассе с началом нового политического сезона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



По его словам, что касается встречи президентов Украины и России, пока нет готовности российской стороны.



«Мы заинтересованы в этом разговоре, и вы знаете инициативу президента Владимира Зеленского провести такой саммит, но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи», – сказал Кулеба.



Он отметил, что сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов.



«Я думаю, что с осеннего сезона мы активно вернемся к попыткам организовать саммит, прежде всего, саммит "нормандской четверки". Это ключевая задача. Но тут, очевидно, придется ждать избрания нового немецкого правительства и нового канцлера. Это задача №1», – подчеркнул глава МИД.



Он уточнил, что если саммит Нормадского формата «не сработает», тогда нужно будет искать возможность двустороннего саммита Украина – Россия.



«Это также те вариации, которые есть в распоряжении дипломатии», – добавил Кулеба.