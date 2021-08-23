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Зеленский: Оккупация Крыма ставит под сомнение всю международную систему безопасности

23 августа 2021, 12:04

Зеленский: Оккупация Крыма ставит под сомнение всю международную систему безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупация Крымского полуострова ставит под сомнение эффективность существующей международной системы безопасности. Об этом он сказал во время открытия саммита Крымской платформы.

Он отметил, что территория Крыма составляет 27 тысяч кв. км, это больше, чем некоторые государства мира, и эту часть Украины аннексировала Россия, несмотря на то, что выступала одним из государств-гарантов безопасности страны согласно Будапештского меморандума.

По словам президента Украины, с начала аннексии РФ втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове.

«Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния Росии на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека», – подчеркнул Зеленский.

«Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий», – заявил президент Украины.

Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины. 

Приоритетными направлениями работы Крымской платформы являются консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма; эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода; защита прав человека и международного гуманитарного права; обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации; преодоление экологических и экономических последствий оккупации. Конечная цель Крымской платформы – деоккупация Крыма.

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