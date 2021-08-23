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Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»

23 августа 2021, 14:20

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»

Министры энергетики Украины, США и Германии. Фото: Минэнерго Министры энергетики Украины, США и Германии. Фото: Минэнерго

Министры энергетики США, Германии и Украины на трехсторонней встрече обсудили угрозы, которые несет реализация проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галушенко по результатам встречи с Петером Альтмайером и Дженнифер Гренголм, состоявшейся в ходе Крымской платформы 23 августа.

«Относительно "Северного потока — 2". На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. И мы довольно подробно обсудили вопрос обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита, а также те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала», — рассказал Галущенко.

Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении «СП-2» и устранения монополии «Газпрома» в поставках газа, а также «целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита»

«И ключевое в этом как раз — это энергобезопасность как Украины, так и стран Европы», — указал Галущенко.

Отдельно министры обсудили синхронизацию энергосистемы Украины с европейской.

«Мы отметили, что это является важным для Украины с точки зрения декарбонизации тех процессов, которые мы сегодня намерены реализовывать с точки зрения трансформации энергетики», — резюмировал Галущенко.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств. Реализация проекта находится на финальной стадии.

В случае запуска «Северного потока — 2» Украина рискует потерять порядка 2 миллиардов долларов от транзита российского газа в Европу. Действующее соглашение на транзит заканчивается в 2024 году.

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