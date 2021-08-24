Патриотические марши, флешмобы, концерты и рекорд. Донбасс отмечает юбилейный День Независимости Украины

Северодонецк 24 августа 2021 года. Фото: Луганская ОГА

24 августа Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, очертив новую линию отсчета национальной истории. Юбилейная тридцатая годовщина отмечается в этом году под слоганом «Ти у мене єдина» и с особой помпезностью — тройной парад на Крещатике, на Днепре в Киеве и в Одессе с привлечением более 5 тысячи военных и представителей оборонного сектора, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.



«Веками украинцы боролись за право быть хозяевами на собственной земле. И это отчаянное стремление к свободе крепко врезалось в наш генетический код», — обратился по случаю праздника глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. За время независимости украинцы убедились, что свобода — это высшая ценность, а достоинство — единственный к ней путь, подчеркнул руководитель Донетчины. Кириленко убежден, что способность защищать свое государство и верить в свои силы стала опорой для тех, кто ждет возвращения Украины в оккупированном Крыму, Донецке и Луганске.



Отметить главный праздник страны глава ДонОГА отправился в Мариуполь. Вместе с командующим объединенных сил Александром Павлюком и руководством городов, районов, военными и общественностью он почтил память погибших за независимость Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко (слева) и глава ДонОГА Павел Кириленко (справа)

В городском саду возле памятника-креста военнослужащие, ветераны войны на Донбассе и волонтеры присоединились к национальной акции «Минута молчания». Собравшиеся призвали не забывать, что в 20 километрах от города продолжается война за суверенную Украину.



На площади Свободы провели флешмоб «Украине — 30», а в «Центре современного искусства и культуры имени Куинджи» в течение дня показывают документальный фильм от BBC News Украина «Каким был день 24 августа 1991 года». Главный концерт проходит на Театральной площади. Среди заявленных артистов — «Друга ріка», Kadnay, TVORCHI, Pianoboy, дуэт Сундук и сover-band «Эндорфины».



В Краматорске официальное мероприятие по случаю празднования 30-летия Независимости Украины прошло в сквере имени Тараса Шевченко. Во время митинга замглавы Донецкой ОГА Вадим Филашкин, народный депутат Максим Ефимов и городской голова Краматорска Александр Гончаренко возложили цветы к монументу Кобзаря.

Патриотическая хода, организованная по инициативе общественности, прошла по маршруту: «Самолет» — ул. Я. Мудрого — ул. Дворцовая — ул. В. Стуса — проспект Мира — площадь Мира. Люди несли флаги и выкрикивали «Слава Україні — Героям Слава!» и «Одна єдина — свободна Україна».







Массовые мероприятия проходят и в саду Бернацкого — ярмарка, художественный вернисаж, мастер-классы по рукоделию и тематические фотозоны продлятся до вечера в рамках фестиваля «Барви успіху».

Фото: Василь Базилев/Facebook

Вечером краматорчан ждет фаер-шоу, дискотека и Cryo & Confetti Show, а еще праздничный концерт с участием групп «Бумбокс» и «Друга ріка».

Накануне главного праздника страны в Краматорске установили огромный флаг Украины на 80-метровом флагштоке.



В соседнем Славянске официальное торжество возле памятника Т.Шевченко собрало представителей городской власти, военнослужащих Нацгвардии, СБУ, ВСУ, Национальной полиции и общественности. После торжественной части мероприятия желающие прошлись к памятным знакам погибшим героям АТО/ООС, где возложили цветы к мемориальной доски в честь погибших нацгвардейцев, расположенной на территории военной части 3035.

Фото: Славянские ведомости

Праздник для горожан также прошел в парке Шелковичный. Вечером жители Славянска в шестой раз прошлись ходой в вышиванках. К шествию присоединился мэр города Вадим Лях с супругой.

Источник: Вадим Лях/Facebook

Фото: Славянский городской совет

В Северодонецке на Луганщине накануне Дня Независимости более 5200 исполнителей установили рекорд исполнением песни Владимира Ивасюка «Червона рута».

Фото: Анжелика Рудницкая / Facebook

24 августа торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику генерал-майора Александра Радиевского, который погиб во время боев за освобождение Лисичанска от боевиков. После участники прошлись ходой с флагами Украины к памятникам Тарасу Шевченко и Ивану Франко.

Фото: Луганская ОГА

В Луганском областном академическом музыкально-драматическом театре прошла церемония торжественного спецгашения приуроченной к празднику почтовой марки с изображением Луганщины, тираж которой составил 350 тысяч экземпляров.



«Мы, как писал наш славный Кобзарь, любим Украину во времена радости, и во времена невзгод. Жизнь жестока, Украина еще увидит на своем пути много преступников, мошенников, которые пытаются покупать за гречку или сахар предателей. Но мы должны помнить, что даже один человек может изменить мир, а нас, украинцев, миллионы. Мы должны пройти путь от революции к эволюции, к украинской нации. Мы должны гордиться собой и отдавать Украине то, что в нашем сердце, — нашу любовь», — заявил присутствующим глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Во время торжественной церемонии состоялось театрализованное представление, вручение государственных наград, почетных званий и благодарственных писем. Вечером на главной сцене, расположенной на площади Победы, состоится концерт. Хедлайнер — группа «БеZМеЖ».