В Краматорске подняли самый большой в Донецкой области флаг Украины

Флаг Украины в Краматорске. Фото: скриншот трансляции «Донеччина TV»

В Краматорске сегодня подняли самый большой на Донетчине государственный флаг Украины. Церемония состоялась в городском парке «Юбилейный».



Флаг размером 16 х 24 метра подняли на флагштоке высотой 80 метров, строительство которого было завершено накануне.



На церемонии присутствовали военные из состава операции Объединенных сил, руководство области и города, представители международных организаций, жители Краматорска.



«Мы прекрасно помним, какой ценой удалось нам уберечь сине-желтые цвета здесь, в Краматорске, и в других городах Донецкой области, которые сейчас свободны. И знаем, о чем рассказывает практически каждый, кто приезжает сюда из оккупированной территории: когда пересекаешь линию разграничения и вместо темных цветов оккупантов видишь свои, родные, сине-желтые, то чувствуешь свободу и силу. Однажды наш флаг вернется в Донецк, и те, кто остались в оккупации, смогут вздохнуть с облегчением», – подчеркнул в своем выступлении глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Церемония поднятия флага. Фото: скриншот трансляции «Донеччина TV»

Он поблагодарил украинских военных, которые удерживают линию обороны и дают возможность жить мирной жизнью.



«И я хочу поблагодарить всех тех, кто наполняет наши цвета содержанием – благодаря кому наш флаг воспринимается как символ свободы и развития. Я благодарю всех простых украинцев, кто честно и преданно работает ради развития и укрепления нашего государства», – сказал Кириленко и также выразил благодарность всем, кто был причастен к строительству самого высокого флагштока для государственного флага на Донетчине.

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.



Церемония поднятия флага Украины с участием президента Владимира Зеленского прошла в географическом центре страны — селе Марьяновка Черкасской области. Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны.



Обустраивать 80-метровый флагшток в Краматорске начали в мае. Примерная стоимость установки флага составила 12 миллионов гривен, средства выделила Донецкая облгосадминистрация. Благоустройство территории парка и реконструкция прилегающих к флагштоку аллей финансировалась из городского бюджета Краматорска.