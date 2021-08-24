В «ЛНР» заявили, что привили вакциной «Спутник Лайт» более 50 тысяч человек

Более 53 тысяч человек, проживающих на подконтрольной группировке «ЛНР» территории, привились от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт». Об этом заявила главный внештатный специалист «минздрава» Елена Андреенкова.



По ее словам, в отдельных районах Луганской области, функционируют 23 прививочных кабинета. Она добавила, что получить эту прививку могут и люди старше 60 лет.

Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в отдельные районы Луганской области прибыла 9 августа. Количество поставляемых доз не сообщается.



По состоянию на 24 августа формирование признало 8 299 заболевших коронавирусом. Из них 6 655 человек выписаны, а 803 умерли.