Три обстрела в День независимости: на Донбассе погиб украинский военный, двое – ранены

Во вторник, 24 августа, незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.



Отмечается, что раненых эвакуировали и доставили в военный госпиталь. Состояние здоровья одного из них – тяжелое, другого – удовлетворительное.



Вчера вблизи Новомихайловки и Причепиловки боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.



Вместе с тем, по состоянию на 7 часов утра среды, 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что из стрелкового оружия обстреляли их позиции в районе поселка Луганское.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 17 августа 2021-го зафиксировала не менее 51 764 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.