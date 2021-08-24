На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий, еще один ранен

На Донбассе в результате обстрелов во вторник, 24 августа, погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».



Отмечается, что раненого эвакуировали и отправили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.



«24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"», — говорится в сообщении.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.