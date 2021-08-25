Суд Германии принял решение по «Северному потоку – 2», которого ждали в Украине

Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что газопровод «Северный поток – 2» не освобожден от правил ЕС, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов были отделены от поставщиков газа, который по ним подается. Таким образом, «Газпром» будет ограничен в доступе к газопроводу, передает агентство Reuters.



Суд отклонил иск, поданный в прошлом году операторами проекта по транспортировке газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Они утверждали, что правила были «дискриминационными».



Правила ЕС, принятые в 2019 году, требуют, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ в рамках блока, были разделены или «разукрупнены». Они нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение того, чтобы компании могли препятствовать доступу конкурентов к инфраструктуре. Это означает, что компания, транспортирующая газ, должна продавать свои мощности третьим лицам.



В компании Nord Stream 2 заявили, что решение немецкого суда «подчеркнуло дискриминационный эффект» измененной газовой директивы Европейского Союза.



По мнению экспертов, эти правила будут стоить «Северному потоку – 2» дополнительных времени и денег, но не остановят его завершение.



В Кремле заявили, что решение немецкого суда является «корпоративным вопросом», добавив, что консорциум должен решить его сам.



«Мы можем только повторить ... что "Северный поток – 2" – это чисто коммерческий проект... направленный на значительное укрепление европейской энергетической безопасности», – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал решение суда в Германии, которым признано, что газопровод «Северный поток – 2» должен соответствовать газовой директиве ЕС.



«Очень долгожданное и важное решение немецкого суда относительно требований к оператору "Северного потока – 2... Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку – 2"», - написал Макогон на своей Facebook-странице.