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Минздрав: Вакцинированные украинцы будут иметь привилегии в случае локдауна

26 августа 2021, 16:58

Минздрав: Вакцинированные украинцы будут иметь привилегии в случае локдауна

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что люди с сертификатами о вакцинации против COVID-19 смогут пользоваться рядом привилегий в случае нового локдауна, передает «24 канал».  

Ляшко прогнозирует, что карантинные ограничения будут вводить и дальше, но определенным сферам экономики позволят работать даже в «красной» зоне.

Министр привел пример, что кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а посетители будут иметь COVID-сертификат. И речь идет не только о кино, таких сфер много.

По словам Ляшко, Украине можно взять на вооружение опыт ЕС и США и проанализировать, что работает, а что – нет. Во Франции и Германии тоже «прорабатывают разные варианты».

Глава Минздрава добавил, что власть будет стимулировать определенные сферы общества к вакцинации, но граждане должны сами позаботиться о себе и родных.

Ляшко уточнил, что европейские страны к пику вакцинации выходили 4 месяца, а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации и вышла на миллион прививок в неделю.

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