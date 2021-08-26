Более полутора тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За среду, 25 августа, в Украине выявили 1 581 новый случай заражения коронавирусом, что на 854 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 269 пациента, а 45 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 278 171 человека. Из них выздоровели 2 203 429 пациентов, а 53 566 человек умерли.



За последние сутки больше всего новых случаев зарегистрировали в городе Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.



Вчера провели 52 427 тестирования.