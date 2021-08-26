Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Проблему затопления шахт на Донбассе обсудят в ТКГ

26 августа 2021, 21:35

Проблему затопления шахт на Донбассе обсудят в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) осенью может провести первое заседание экспертной группы по вопросам затопления шахт вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в украинской делегации в ТКГ.

«На 2 сентября 2021 запланировано первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения», – говорится в сообщении.

Заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Карстена Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей затоплены не менее 49 шахт. Это может привести к серьезным экологическим последствиям. 

Эксперты подчеркивают, что шахтные воды загрязнят и почву вокруг. Выявить это гидрогеологи могут с помощью регулярных исследований проб подземных вод. Для этого нужна сеть наблюдательных скважин и финансирование соответствующих работ, но этого в Донецкой области и по всей стране до сих пор нет.

Еще по теме

Прочее
Трехсторонняя контактная группа конфликт на Донбассе затопление шахт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:21
«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле
17:30
«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта
11:56
«ДНР»: 464 новых случая ковида, 18 человек умерли
11:42
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 августа
10:56
Беспилотники ОБСЕ обстреляли под Донецком
09:58
Пожар произошел на подконтрольной «ЛНР» шахте
09:27
«ЛНР»: Еще 100 заболевших и 14 умерших от ковида
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
20:58
«ДНР» организует автобусные туры в РФ для голосования на выборах в Госдуму
16:47
«ДНР» устроила проверку документов на выезде из Енакиево
16:11
«ЛНР» отправила жителя Антрацита в тюрьму на 12,5 лет за «госизмену»
15:34
«ДНР»: В Донецке хотят повысить стоимость проезда в электротранспорте
14:55
Жители неподконтрольной Донетчины жалуются, что не могут вечерами ездить на маршрутках
12:55
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
все новости
23:29
Зеленский: Нужно провести аудит очередей на получение доступного жилья
23:10
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:21
«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле
21:35
Проблему затопления шахт на Донбассе обсудят в ТКГ
20:43
Украина в ТКГ: Россия сознательно блокирует обмен пленными и открытие КПВВ
20:15
«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге чемпионов
19:33
На Донетчине с 1 сентября стартует очередной этап восстановления жилья
19:25
Кузин: В ноябре Украина может вернуться к локдауну
18:45
В полиции Донецкой области рассказали, как борются с марихуаной
18:41
НСЗУ предлагает медикам Славянска судиться за невыплаченные деньги
18:09
Поджигателю офиса омбудсвумен грозит до 10 лет лишения свободы
17:50
Медведчук подал в ЕСПЧ вторую жалобу против Украины
17:48
Штаб ООС: На Донбассе с начала суток сохраняется тишина
17:30
«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта
16:58
Минздрав: Вакцинированные украинцы будут иметь привилегии в случае локдауна
все новости
ВИДЕО
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31
Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра
24 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция