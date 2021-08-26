Проблему затопления шахт на Донбассе обсудят в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) осенью может провести первое заседание экспертной группы по вопросам затопления шахт вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в украинской делегации в ТКГ.



«На 2 сентября 2021 запланировано первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения», – говорится в сообщении.



Заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Карстена Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.



Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей затоплены не менее 49 шахт. Это может привести к серьезным экологическим последствиям.



Эксперты подчеркивают, что шахтные воды загрязнят и почву вокруг. Выявить это гидрогеологи могут с помощью регулярных исследований проб подземных вод. Для этого нужна сеть наблюдательных скважин и финансирование соответствующих работ, но этого в Донецкой области и по всей стране до сих пор нет.