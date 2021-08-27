Визит Зеленского в США: Стало известно, какие документы готовят к подписанию

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписать три двусторонних документа. Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине, сообщает пресс-служба ОП.



В частности, готовятся к подписанию документы в сфере обороны, исследований и сотрудничества в космической сфере.



«Роман Машовец отметил практическую готовность обработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерства, проектов в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США», - сообщили в Офисе президента.



Также на встрече обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Роман Машовец отметил необходимость консультативной помощи, которую Украина получает от США, и предложил ее расширить.



Кроме того, стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.