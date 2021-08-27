Зеленский: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Об этом он сказал в ходе брифинга во время визита в Молдову.



Зеленский призвал страны Черноморского региона объединяться перед лицом российской угрозы в Крыму.



«Из-за активной милитаризации нашего полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе. Мы должны совместно решать эти современные вызовы», – отметил глава государства.



Президент заявил, что Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове, у которой есть выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе.



«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок... Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее, как дружественные и братские народы», – сказал Владимир Зеленский.