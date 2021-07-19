Зеленский рассказал о российской угрозе и назвал Украину, Грузию, Молдову сестрами

Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие российских военных и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему Европейскому континенту.



«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран [Украины, Грузии, Молдовы], тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — сказал Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.



В этой связи глава государства призвал Европейский Союз предоставить Украине, Грузии и Молдове «европейской перспективы, как странам, которые разделяют общие ценности».



«Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше и за этот выбор территории трех наших стран, к сожалению стали меньше. Мы знаем, что это временно, но насколько это временно во многом зависит от вас, уважаемые европейцы», — подчеркнул Зеленский.



Также Зеленский напомнил, что в декабре состоится очередной саммит «Восточного партнерства». «Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС видения стратегического видения делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война», — добавил он.



По его словам, нужно политическое наполнение и геополитическое будущее инициативы «Восточного партнерства», иначе «не понята целесообразность этого вообще».



Украину, Грузии и Молдову Зеленский назвал «тремя сестрами».

Сегодня Зеленский находится в Грузии, где примет участие в первом саммите «Ассоциированного трио» — Украины, Грузии и Молдовы. Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Формат «Ассоциированного трио» был создан с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.