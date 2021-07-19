Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский рассказал о российской угрозе и назвал Украину, Грузию, Молдову сестрами

19 июля 2021, 15:24

Зеленский рассказал о российской угрозе и назвал Украину, Грузию, Молдову сестрами

Президент Владимир Зеленский заявил, что присутствие российских военных и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему Европейскому континенту.

«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран [Украины, Грузии, Молдовы], тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — сказал Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.

В этой связи глава государства призвал Европейский Союз предоставить Украине, Грузии и Молдове «европейской перспективы, как странам, которые разделяют общие ценности».

«Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше и за этот выбор территории трех наших стран, к сожалению стали меньше. Мы знаем, что это временно, но насколько это временно во многом зависит от вас, уважаемые европейцы», — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что в декабре состоится очередной саммит «Восточного партнерства». «Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС видения стратегического видения делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война», — добавил он.

По его словам, нужно политическое наполнение и геополитическое будущее инициативы «Восточного партнерства», иначе «не понята целесообразность этого вообще».

Украину, Грузии и Молдову Зеленский назвал «тремя сестрами».

Сегодня Зеленский находится в Грузии, где примет участие в первом саммите «Ассоциированного трио» — Украины, Грузии и Молдовы. Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Формат «Ассоциированного трио» был создан с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Места
Украина Россия Грузия Молдова Европейский Союз

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
16:54
В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека (добавлены фото)
15:20
Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»
13:12
Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине
09:50
На неподконтрольной Луганщине за сутки умерли три пациента с ковидом
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
15:19
«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем
все новости
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
16:28
Минветеранов: Удостоверения УБД будет интегрировано в сервис «Дія» в октябре
15:49
На Луганщине за воскресенье зарегистрировали один случай ковида
15:24
Зеленский рассказал о российской угрозе и назвал Украину, Грузию, Молдову сестрами
14:47
Ляшко сообщил, когда в регионы доставят вакцину Moderna
14:19
«Шахтер» сыграет с «Генком» в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
14:03
Активисту из Рубежного второй раз за год подожгли авто
13:18
В Киеве затопило улицы и станции метро из-за сильного дождя
12:58
В морской воде у Мариуполя выявили кишечную палочку
12:22
Украинская сторона в ТКГ рассказала, что будуть обсуждать на очередных заседаниях
11:35
Минимальную зарплату в следующем году планируют увеличить до 7700 гривен — Марченко
11:22
Умер военный, раненный во время обстрела 15 июля на Донбассе
10:24
На Донетчине за воскресенье зарегистрировали два случая коронавируса
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
08:44
Штаб ООС: Четыре нарушения «режима тишины» за сутки
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция