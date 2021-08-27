На Донбассе боевики смертельно ранили украинского военного

Сегодня, 27 августа, в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток», в полосе ответственности которой произошел обстрел.



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.