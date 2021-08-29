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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

29 августа 2021, 22:27

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом перенесли на 1 сентября. Об этом сообщает украинская служба «Голоса Америки», которой информацию о переносе подтвердили в Белом доме.

Ранее ожидалось, что встреча президентов состоится 31 августа. На 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, перенос встречи связан с ситуацией в Афганистане.

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана», — сказал он «РБК-Украина».

Подоляк подчеркнул, что встречу решили перенести для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров двух лидеров.

«Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день. Для Украины безусловно удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня. Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — добавил представитель Банковой.

Дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».

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