«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате боевых действий

Житель Донецка получил ранения на западе Донецка в результате обстрела в воскресенье, 29 августа. Об этом сообщила группировка «ДНР».



Отмечается, что пострадал житель донецкого поселка шахты «Трудовская» 1962 года рождения, проживающий по адресу: улица Зеленый Гай, 103.



Пострадавшего госпитализирован в городскую больницу № 14.



У него предварительно диагностировано осколочное ранение мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева.

28 августа в «ДНР» сообщили, что в Горловке от боевых действий пострадали двое детей.