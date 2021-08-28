В «ДНР» заявили о ранении двух детей в Горловке

Во временно неподконтрольной украинской власти Горловке сегодня в результате обстрела ранены двое детей. Об этом сообщил корреспондент российского госвещателя ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале.



По его информации, обстреляли поселок шахты им. Гагарина.



«В Горловке ранения получили двое детей. Девочка – контузию, мальчик десяти лет – осколочное ранение», – написал Руденко.



Он добавил, что раненым детям оказана медицинская помощь, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.



Информацию о ранении детей подтвердил глава «администрации» Горловки от «ДНР» Иван Приходько. Он уточнил в телеграм, что под обстрел попал также поселок шахты им. Ленина, и дети были ранены там в доме по адресу ул. Чайковского, 16. По его словам, девочка 7 лет получила контузию, а мальчик 10 лет – осколочное ранение лопатки.



Также было опубликовано видео момента доставки детей в больницу.

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