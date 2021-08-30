Почти 750 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 29 августа, в Украине выявили 749 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 157 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 291 пациент, а 18 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 284 940 человек, выздоровели 2 206 683 человека, умерли от осложнений — 53 738 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.



Вчера провели 18 658 тестирований.