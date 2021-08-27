Более двух тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 26 августа, в Украине выявили 2 032 новых случая заражения коронавирусом, что на 451 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 253 пациента, а 66 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 280 203 человек. Из них выздоровели 2 204 682 пациента, а 53 632 человека умерли.



За последние сутки больше всего случаев коронавруса зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.



Вчера провели 53 486 тестирований.