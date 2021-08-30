Пловец с Донетчины Андрей Трусов завоевал «золото» на Паралимпиаде и оформил мировой рекорд

Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпиады. Скриншот из трансляции

Украинский пловец из Донецкой области Андрей Трусов выиграл золотую медаль в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио.



Трусов показал результат 1,08.14 — это новый мировой рекорд. До этого рекорд принадлежал украинцу Богдану Гриненко — 1,08.92.



Ранее Трусов завоевал два серебра на Паралимпиаде в Токио – в заплыве на 400 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров комплексным стилем.



Спортсмены из Донецкой области завоевали уже семь медалей для сборной Украины на Паралимпиаде-2020.



Всего на счету Украины на этих играх уже 50 медалей: 12 золотых, 26 серебрянных и 12 бронзовых.