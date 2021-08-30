ОБСЕ: Число мирных жертв на Донбассе растет

За две недели, с 9 по 22 августа, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 6 жертвах среди гражданского населения: 4 раненых и 2 погибших. Из них пятеро пострадали в результате обстрела, а один – из-за мины.



«Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 57 человек (14 погибших и 43 раненых). 36 человек стали жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, 9 человек — в результате огня из стрелкового оружия, а еще 12 человек — вследствие обстрелов из тяжелого вооружения», — говорится в сообщении Миссии.



Ранее сообщалось, что по данным СММ ОБСЕ, количество обстрелов и прочих нарушений на Донбассе увеличилось за последние две недели.