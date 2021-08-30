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ОБСЕ: Количество обстрелов и прочих нарушений на Донбассе увеличилось

30 августа 2021, 14:42

ОБСЕ: Количество обстрелов и прочих нарушений на Донбассе увеличилось

Мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что с 9 по 22 августа количество нарушений режима прекращения огня увеличилось. Мониторы зафиксировали 2 966 нарушений, а за предыдущий отчетный период – с 2 389, то есть на 577 нарушений больше.

Миссия отмечает, что ее наблюдатели сталкивалась с ограничениями свободы передвижения в 27 случаях, включая 24 раза в неподконтрольных правительству районах.

Кроме этого беспилотники СММ обстреляли из стрелкового оружия в 5 случаях, 4 из которых в неподконтрольных правительству районах. Беспилотники Миссии также глушили 46 раз по обе стороны от линии соприкосновения.

За последнюю неделю также возросло количество раненых украинских военнослужащих на Донбассе. Известны случаи ранения мирных жителей, а также повреждения инфраструктуры. Данные факты пока не отображены в отчете СММ ОБСЕ, так как отчет охватывает лишь две недели с 9 по 22 августа.

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