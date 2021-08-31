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Штаб: Один погибший, двое раненых на Донбассе за сутки

31 августа 2021, 08:14

Штаб: Один погибший, двое раненых на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки, 30 августа, на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрелы пришлись на окрестности Новозвановки, Шум, Троицкого, Катериновки, Новотошковского, Водяного и Широкино.

Боевики стреляли по позициям ООС из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, другой — получил ранения.

Кроме этого, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве травмировался один военный.

Раненых срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — средней степени тяжести.

С полуночи и по состоянию на 7:00 31 августа боевики трижды открывали огонь вблизи Широкино, Новозвановки и Нью-Йорка из минометов 120-го калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы ВСУ открывали огонь в ответ.

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