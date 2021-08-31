За выходные на Донетчине резко выросло количество обстрелов

27-29 августа в Донецкой области было зафиксировано 354 нарушения режима «тишины», что почти в 9 раз больше, чем за предыдущий отчетный период. Об этом сообщает СММ ОБСЕ.



Миссия зарегистрировала 281 взрыв (44 разрыва, из которых 27 разрывов минометных мин, 7 разрывов артиллерийских снарядов в воздухе, 52 взрыва от исходящего огня и 178 взрывов неопределенного происхождения).



Большинство нарушений режима прекращения огня произошли днем 28 августа возле Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и вблизи подконтрольной властям Красногоровки (21 км к западу от Донецка).



За предыдущий отчетный период зафиксировано 40 нарушений режима прекращения огня.